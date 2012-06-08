Одеть главное меню на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка116 просмотров

Есть уже готовый сайт, нужно только поменять главное меню, прикрутить шрифт, и поправить позиционирование несколько блоков. Меню уже сверстано, главный критерий это что бы было все один в один как на верстке!

Знающему хорошо вордпресс дел на 30 минут!

WordPress
13 лет назад
blablashov
Евгений 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$15
1 день
Большое спасибо за работу! Все быстро и четко, советую для сотрудничества!
Четкое задание, приятное общение , быстрая оплата. Был рад сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад