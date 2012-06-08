Одеть главное меню на Вордпресс

Есть уже готовый сайт, нужно только поменять главное меню, прикрутить шрифт, и поправить позиционирование несколько блоков. Меню уже сверстано, главный критерий это что бы было все один в один как на верстке!

Знающему хорошо вордпресс дел на 30 минут!