Требуется специалист по: PHP, jQuery, AJAX, MySQL. Разработать логически сложную систему. Знать игру Counter-Strike 1.6 и систему миксов. (будет огромным плюсом). Прошу подавать заявки только тех людей, у ...
ECP Chevrolet
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3724800
нужна БД рисунки скл-запросы
ВИНЫ
Заявки фрилансеров
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