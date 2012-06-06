Приложение для Вконтакте (iFrame)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок132 просмотра

Требуется специалист по: PHP, jQuery, AJAX, MySQL.

Разработать логически сложную систему.

Знать игру Counter-Strike 1.6 и систему миксов. (будет огромным плюсом).

Прошу подавать заявки только тех людей, у которых есть работы связанные с приложениями Вконтакте (iFrame). Писать только в ICQ.

Контакты:

ICQ: 996369

AJAXjQueryMySQLPHP
13 лет назад
Capcha
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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