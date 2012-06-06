Здравствуйте, ув. разработчики! Для интернет магазина на базе SimplaCMS требуется разработать модуль (функционал) расширенного личного кабинета клиента, а именно: - Внутренний счёт (баланс клиента в интернет магазине) - Партнёрская программа ...
Приложение для Вконтакте (iFrame)
Требуется специалист по: PHP, jQuery, AJAX, MySQL.
Разработать логически сложную систему.
Знать игру Counter-Strike 1.6 и систему миксов. (будет огромным плюсом).
Прошу подавать заявки только тех людей, у которых есть работы связанные с приложениями Вконтакте (iFrame). Писать только в ICQ.
Контакты:
ICQ: 996369
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