Редактирование табличных значений ExtJS + JBoss

Если вкратце - Есть таблица товаров (Название, Цена, Количество и тд). Выделяем товар, жмем кнопку - всплывает окошко редактирование товара. В этом окошке несколько слайдеров и 2 графика. Двигаем слайдеры, меняются значения по заданным формулам, меняются графики. Кнопка сохранить и отменить. После сохранения данные в выбранном товаре меняются. Формулы и товары грузятся с JBoss.

Жду предложений. Если исполнитель хорошо себя покажет, есть еще масса интересных заданий.