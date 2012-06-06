Подключение Shopkeeper

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки116 просмотров

Необходимо подключить ShopKeeper и настроить оформление заказов на сайт на modx (bremeni ru)

Предложения и вопросы в проект. Пишите стоимость и сроки.

MODX
13 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров