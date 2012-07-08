Реализация доработок к уже существующему проекту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки430 просмотров

Добрый день!

Необходимо внести небольшие доработки, а также некоторые корректировки к уже существующему проекту.

Проект написан на php с использованием фреймворка yii. База данных - MySQL, используется крон.

Более подробная информация в прикрепленном ТЗ.

MySQLPHPYii
13 лет назад
bek03
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

phpdevpro
Антон 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$400
15 дней
Антон проявил себя, как компетентный и профессиональный исполнитель. Работа была сдана в срок, всё что оговаривалось в ТЗ. К тому же Антоном некторые вещи были сделаны по собственной инициативе (того, что не было в ТЗ). Качество исполнения на 5 с плюсом. Помимо профессиональных качеств Антон приятный в общении, вежливый и тактичный человек. Иметь дело с Антоном - одно удовольствие. Обязательно обращусь за следующими доработками, а также рекомендую всем заказчикам, кто ищет профессионального исполнителя. Желаю успехов в работе!
Андрей - прекрасный заказчик. Работу оплатил моментально, вежлив в общении! Приятно работать. Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

phpdevpro
Антон 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад