Есть готовая верстка, нужно создать сайт на вордпресс, есть несколько страниц, о нас, фак, технология, блог + на сайте есть один товар нужна возможность купить через пейпал. Если есть вопросы пишите, пожалуйста, ...
Реализация доработок к уже существующему проекту
Добрый день!
Необходимо внести небольшие доработки, а также некоторые корректировки к уже существующему проекту.
Проект написан на php с использованием фреймворка yii. База данных - MySQL, используется крон.
Более подробная информация в прикрепленном ТЗ.
Выбранный исполнитель
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