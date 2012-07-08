Реализация доработок к уже существующему проекту

Антон проявил себя, как компетентный и профессиональный исполнитель. Работа была сдана в срок, всё что оговаривалось в ТЗ. К тому же Антоном некторые вещи были сделаны по собственной инициативе (того, что не было в ТЗ). Качество исполнения на 5 с плюсом. Помимо профессиональных качеств Антон приятный в общении, вежливый и тактичный человек. Иметь дело с Антоном - одно удовольствие. Обязательно обращусь за следующими доработками, а также рекомендую всем заказчикам, кто ищет профессионального исполнителя. Желаю успехов в работе!