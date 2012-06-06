Перенести магазин на новую версию ShopScript

Есть интернет-магазин, на котором установлена очень старая версия ShopScript (версия где-то 2005 года выпуска), имеется большая база данных товаров и клиентов и внедрена необычная верстка.

Необходимо перенести базу данных и верстку на новую версию ShopScript. Всё настроить и проверить на работоспособность сначала на тестовом сервере, а затем уже перенести на продакшн.

Напишите, пожалуйста, сколько выйдет по стоимости и срокам. Большой опыт в работе с ShopScript обязателен (особенно, если вы знаете, как можно оптимизировать скорость работы движка).