vadim-goncharov

Вадим vadim-goncharov

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайнер сайтов - стажер

    Меня зовут Вадим Гончаров. Представляю Агентство Телепорт. Мы ищем начинающего дизайнера сайтов. Самое основное требование -- желание научиться делать всё максимально качественно, что происходит через долгую и усердную работу (работать придется реально много, особенно будет ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайнер сайтов

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Меня зовут Вадим Гончаров. Представляю Агентство Телепорт. Нужен человек, который сможет помогать нам поддерживать текущие сайты наших клиентов, а также проектировать новые. Мы всегда стараемся делать макеты интересными ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка плагина к Редмайн (ruby on rails)

    Нужен ruby-программист для доработки плагина к багтрекеру Редмайн. Существует такой плагин: http://www.redmine.org/plugins/redmine_s3 Нужно доработать его так, чтобы имена файлов при загрузке не менялись (сейчас к ним прибавляется префикс с временной меткой). А ...

    Ruby
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенести магазин на новую версию ShopScript

    Есть интернет-магазин, на котором установлена очень старая версия ShopScript (версия где-то 2005 года выпуска), имеется большая база данных товаров и клиентов и внедрена необычная верстка. Необходимо перенести базу данных и верстку ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Меня зовут Вадим Гончаров. Представляю Агентство Телепорт. Нужен человек, который сможет помогать нам поддерживать сайты наших клиентов, так как сайты постоянно изменяются и дополняются новыми страничками. Макеты обычно ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Суперкачественная верстка

    Нужно сверстать 10–15 сложных страничек для сайта. Мне нужен человек, который любит верстать качественно под все браузеры и хорошо знает яваскрипт (и джей-квери). Требования к качеству верстки: — Должно работать одинаково ...

    CSSJavaScript
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад