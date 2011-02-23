vadim-goncharov

Меня зовут Вадим Гончаров. Представляю Агентство Телепорт. Мы ищем начинающего дизайнера сайтов. Самое основное требование -- желание научиться делать всё максимально качественно, что происходит через долгую и усердную работу (работать придется реально много, особенно будет ...
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Меня зовут Вадим Гончаров. Представляю Агентство Телепорт. Нужен человек, который сможет помогать нам поддерживать текущие сайты наших клиентов, а также проектировать новые. Мы всегда стараемся делать макеты интересными ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен ruby-программист для доработки плагина к багтрекеру Редмайн. Существует такой плагин: http://www.redmine.org/plugins/redmine_s3 Нужно доработать его так, чтобы имена файлов при загрузке не менялись (сейчас к ним прибавляется префикс с временной меткой). А ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть интернет-магазин, на котором установлена очень старая версия ShopScript (версия где-то 2005 года выпуска), имеется большая база данных товаров и клиентов и внедрена необычная верстка. Необходимо перенести базу данных и верстку ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Меня зовут Вадим Гончаров. Представляю Агентство Телепорт. Нужен человек, который сможет помогать нам поддерживать сайты наших клиентов, так как сайты постоянно изменяются и дополняются новыми страничками. Макеты обычно ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужно доработать сайт, написанный на yii-фреймворке. Сайт примерно такой же как glavsport.ru только намного меньше по функциональности. Сделать нужно будет следующие вещи: 1. Внедрить ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сверстать 10–15 сложных страничек для сайта. Мне нужен человек, который любит верстать качественно под все браузеры и хорошо знает яваскрипт (и джей-квери). Требования к качеству верстки: — Должно работать одинаково ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад