vadim-goncharov

Нужен ruby-программист для доработки плагина к багтрекеру Редмайн. Существует такой плагин: http://www.redmine.org/plugins/redmine_s3 Нужно доработать его так, чтобы имена файлов при загрузке не менялись (сейчас к ним прибавляется префикс с временной меткой). А ...