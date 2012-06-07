Здравствуйте! Модуль openid CMSMS- авторизации через соц. сети при работе дает сбои. Требуется найти причины, устранить их и обеспечить работоспособность модуля. Требования: голосовой скайп, умение четко ставить сроки и их выполнять, уверенность в ...
Парсер с Яндекс Маркет
Нужно сделать парсер.
подробности при общении.
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