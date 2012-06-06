Найти причину ошибки при работе модуля

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Здравствуйте!

Модуль openid CMSMS- авторизации через соц. сети при работе дает сбои. Требуется найти причины, устранить их и обеспечить работоспособность модуля.

Требования: голосовой скайп, умение четко ставить сроки и их выполнять, уверенность в своих силах.

Без этих навыков лучше не обращайтесь: интеграция сайтов с соц сетями, навыки системного администрирования.

Желательны навыки работы с CMSMS

Прошу обращаться в скайп upravaro

Удачи всем!

13 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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