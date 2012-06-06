PHP переработка сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки248 просмотров

Нужно довести проект до стабильного состояния и затем переписать на Yii или Zend

Детали в скайпе - lp_funky

PHPYii
13 лет назад
LP_FUNKy
40 лет
19 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров