Поисковый скрипт

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки158 просмотров

Нужен индексирующий скрипт поиска по сайту. Базы данных нет. Есть директории-категории в каждой еще куча папок, в каждой находится файл index.htm. Необходим поиск по содержимому этих файлов с возможностью указания категории поиска. Результаты поиска в новой вкладке, подсвечены найденные слова, возможность перехода к найденному источнику.

Язык реализации: php5 или java(lucene search engine).

JavaPHP
13 лет назад
FenZar
Горяев 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад