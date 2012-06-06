Нужно сделать парсер. подробности при общении.
Поисковый скрипт
Нужен индексирующий скрипт поиска по сайту. Базы данных нет. Есть директории-категории в каждой еще куча папок, в каждой находится файл index.htm. Необходим поиск по содержимому этих файлов с возможностью указания категории поиска. Результаты поиска в новой вкладке, подсвечены найденные слова, возможность перехода к найденному источнику.
Язык реализации: php5 или java(lucene search engine).
Выбранный исполнитель
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