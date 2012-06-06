Нyжен небольшой парсер таблици на php

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Закрыт6 заявок154 просмотра

есть страница http://ua.championat.com/football/?ruua=1 на ней две таблици Рейтинг УЕФА и Рейтинг ФИФА нужно сграбить в файлики , сделать нужно сейчас в течении часа-два ,писать в скайп alex-od-ua, расчет приват

PHP
13 лет назад
pekin
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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