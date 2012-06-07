Модуль для CMS

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка107 просмотров

Нужно написать модуль/скрипт, для любой CMS (dle, joomla, drupal или предложенная вами).

Суть : пользователь оплачивает размещение ссылки или баннера в витрине вебмастера посредством Webmoney, после в оплаченной витрине, автоматически появляется купленный продукт.

Вебмастер получает деньги на свой баланс системы, за проданное место в своей витрине. Вебмастер может вывести заработанную сумму посредством Webmoney. Витрина состоит из ссылки на покупку рекламы в вашей витрине, далее скрипт самой витрины для вывода рекламы т.е. "Витрина сылок"

DLEDrupalJoomla
13 лет назад
7Life
33 года
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Был
13 лет назад
2 отзыва

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AlexPos
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
7 дней

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AlexPos
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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