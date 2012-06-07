Модуль для CMS

Нужно написать модуль/скрипт, для любой CMS (dle, joomla, drupal или предложенная вами).

Суть : пользователь оплачивает размещение ссылки или баннера в витрине вебмастера посредством Webmoney, после в оплаченной витрине, автоматически появляется купленный продукт.

Вебмастер получает деньги на свой баланс системы, за проданное место в своей витрине. Вебмастер может вывести заработанную сумму посредством Webmoney. Витрина состоит из ссылки на покупку рекламы в вашей витрине, далее скрипт самой витрины для вывода рекламы т.е. "Витрина сылок"