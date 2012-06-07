Дизайн посадить на сайт, сменить структуру

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок153 просмотра

Необходимо сделать региональное представительство данного агентства http://dobrobut.biz.ua, то есть еще один сайт но с новым дизайном, и контентом.

Сайт dobrobut.biz.ua предоставляем сделанный на CMS MODx, новый дизайн в PSD предоставляем, нужно натянуть(сверстать вроде называется) дизайн на этот сайт, и может чуть структуру изменить, чтоб поисковики не прослеживали схожести.

Может еще понадобится проконсультировать копирайтера, как правильно заполнять сайт контентом.

Пока делаем один сайт, если все ок. нужны еще такие. Уже стоят в очереди.

Прошу ответить на такие вопросы: (Фильтр отбора)

1. Сроки

2. Стоимость в долларах (плачу WMZ)

3. Опыт работы с CMS MODx имеется?

Сделали на своем хосте, я оплатил, перенесли на мой хост.

MODX
13 лет назад
nedvij
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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