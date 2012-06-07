Дизайн посадить на сайт, сменить структуру

Необходимо сделать региональное представительство данного агентства http://dobrobut.biz.ua, то есть еще один сайт но с новым дизайном, и контентом.

Сайт dobrobut.biz.ua предоставляем сделанный на CMS MODx, новый дизайн в PSD предоставляем, нужно натянуть(сверстать вроде называется) дизайн на этот сайт, и может чуть структуру изменить, чтоб поисковики не прослеживали схожести.

Может еще понадобится проконсультировать копирайтера, как правильно заполнять сайт контентом.

Пока делаем один сайт, если все ок. нужны еще такие. Уже стоят в очереди.

Прошу ответить на такие вопросы: (Фильтр отбора)

1. Сроки

2. Стоимость в долларах (плачу WMZ)

3. Опыт работы с CMS MODx имеется?

Сделали на своем хосте, я оплатил, перенесли на мой хост.