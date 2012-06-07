Улучшить парсер музыки

Требуется человек, который хорошо разбирается в скрипте поисковика музыки, например, poiskm.ru или z-music.org

На моём сайте требуется сделать несколько "фишечек" с помощью этого парсера (сам парсер у меня есть).

Пишите, кто в теме, подробности обсудим.