Необходимо сделать региональное представительство данного агентства http://dobrobut.biz.ua, то есть еще один сайт но с новым дизайном, и контентом. Сайт dobrobut.biz.ua предоставляем сделанный на CMS MODx, новый дизайн в PSD предоставляем, нужно натянуть(сверстать ...
Улучшить парсер музыки
Требуется человек, который хорошо разбирается в скрипте поисковика музыки, например, poiskm.ru или z-music.org
На моём сайте требуется сделать несколько "фишечек" с помощью этого парсера (сам парсер у меня есть).
Пишите, кто в теме, подробности обсудим.
Заявки фрилансеров
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