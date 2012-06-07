Улучшить парсер музыки

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Закрыт1 заявка104 просмотра

Требуется человек, который хорошо разбирается в скрипте поисковика музыки, например, poiskm.ru или z-music.org

На моём сайте требуется сделать несколько "фишечек" с помощью этого парсера (сам парсер у меня есть).

Пишите, кто в теме, подробности обсудим.

13 лет назад
positive_guy
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

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