Доработать сайт на DLE

Есть некоторые небольшие пункты, которые надо доделать:

1. При нажатии на пукты левого меню надо устранить скачок

2. На главной странице растянуть картинку по ширине до конца полей сайта

3. В каталоге продукции "имя" заменить на "Наименование". При осуществление сортировки оставлять в выпадающем списке тот пункт, по которому была произведена сортировка.

4. Скорректировать количество добавляемого товара в корзину. Сейчас если в каталоге продукции я выберу 5 штук товара и добавлю в корзину, то при открытии страницы корзины там будет не 5 а 1 штука.

5. При добавлении товара в корзину надо убрать переадресацию на страницу с корзиной

6. Страницы личного кабинета клиента, страницы оформления заказа и регистрации клиента надо внести в рамках общего дизайна сайта, а не как сейчас с логотипом VAM shop.

Сайт denis0.valuehost.ru