Доработать сайт на DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка138 просмотров

Есть некоторые небольшие пункты, которые надо доделать:

1. При нажатии на пукты левого меню надо устранить скачок

2. На главной странице растянуть картинку по ширине до конца полей сайта

3. В каталоге продукции "имя" заменить на "Наименование". При осуществление сортировки оставлять в выпадающем списке тот пункт, по которому была произведена сортировка.

4. Скорректировать количество добавляемого товара в корзину. Сейчас если в каталоге продукции я выберу 5 штук товара и добавлю в корзину, то при открытии страницы корзины там будет не 5 а 1 штука.

5. При добавлении товара в корзину надо убрать переадресацию на страницу с корзиной

6. Страницы личного кабинета клиента, страницы оформления заказа и регистрации клиента надо внести в рамках общего дизайна сайта, а не как сейчас с логотипом VAM shop.

Сайт denis0.valuehost.ru

DLE
13 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Александр - мастер своего дела, реализовал все быстро и на высоком уровне, без лишних вопросов и гемороя... Приятно было посотрудничать! Возможно еще проект дам.
Отлично поработали, надеюсь, еще продолжим.

Заявки фрилансеров

Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад