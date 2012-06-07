Написать плагин на Jquery

Требуется написать/дописать/переписать плагин на jQuery http://demo.tutorialzine.com/2009/11/hovering-gallery-css3-jquery/demo.php

Схема работы. Картинки выводятся блоками по 4 в ряду. К каждой картинке снизу может быть подпись. Если браузер поддерживает все технологии то модуль начинает работать как на примере. Если браузер чего то не поддерживает, то картинки остяются как есть.

Более детальное обсуждение с выбранным исполнителем.

Пожалуйста, пишите цены и сроки!