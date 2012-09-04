Поправить самописный скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок144 просмотра

Не работает рассылка новостей, также понадобится дополнительно разработать фичи для сайта, подробности по аське 484 664 092

Оплата вебмани сразу же как выполните работу.

13 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$75
1 день
Весьма впечатляет. Мало кто из программистов в состоянии так оперативно поправить чужой скрипт, доработать под нужный функционал. Приятно и результативно!
Все ок

Заявки фрилансеров

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад