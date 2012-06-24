Исправления не доработки в движке сайта asad.u

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок136 просмотров

Здравствуйте господа фрилансеры

Сразу к сути есть самописное двигло в нем все хорошо.

Волнуют разделы:

http://www.asad.ua/news/

http://www.asad.ua/blog/

Все созданные новости сайта и статьи в блоге, имеют одинаковые мета данные. С точки зрения СЕО это грубейшая ошибка.

Ну сами посудите 380 страниц с title Новости и description Новости.

Что я хочу, нужно чтоб при создании новых статтей или редактировании я мог вбить мета теги. На всем сайте это возможно проблемы только с этими двумя разделами.

Спасибо за внимание, с ув.Санин А.А.

13 лет назад
seosanin
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

andrew_a
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$50
1 день
Хороший программист, сделал все быстро и качественно. Ровно за сутки.
Хороший заказчик, четко написал ТЗ, вовремя оплатил выполненную работу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrew_a
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад