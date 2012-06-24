Требуется написать/дописать/переписать плагин на jQuery http://demo.tutorialzine.com/2009/11/hovering-gallery-css3-jquery/demo.php Схема работы. Картинки выводятся блоками по 4 в ряду. К каждой картинке снизу может быть подпись. Если браузер поддерживает все технологии то модуль начинает работать как на примере. ...
Исправления не доработки в движке сайта asad.u
Здравствуйте господа фрилансеры
Сразу к сути есть самописное двигло в нем все хорошо.
Волнуют разделы:
Все созданные новости сайта и статьи в блоге, имеют одинаковые мета данные. С точки зрения СЕО это грубейшая ошибка.
Ну сами посудите 380 страниц с title Новости и description Новости.
Что я хочу, нужно чтоб при создании новых статтей или редактировании я мог вбить мета теги. На всем сайте это возможно проблемы только с этими двумя разделами.
Спасибо за внимание, с ув.Санин А.А.
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