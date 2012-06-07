Доработать/Переписать JavaScript скрипт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Добрый день. В наличии есть скрипт вот отсюда

http://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/infobubble/examples/example.html/

Скрипт строит окошко по пользовательским настройкам. т.е. Я передаю html строку она появляется на карте. Как это делается можно увидеть в сущ. скрипте. Никакой магии - добавляем элемент в дерево и указываем положение.

Скрипт содержит много лишнего функцонала. Надо его доработать или переписать заново, чтобы

1. Весь контент окошка задавался параметром, строка HTML (сейчас задается только внутренний контент, все остальное строитися динамически)

2. После закрытия окошка соотв. node должен быть удален из дерева.

3. Тень и стрелочка должны быть как сейчас.

4. Кнопка закрытия - через параметры указываем id html тега из окошка, на который будет повешен соотв. обработчик

Выкинуть можно 7/8 кода, проще переписать

В приложении архив с проектом.

HTMLJavaScriptNode.js
13 лет назад
its2b
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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