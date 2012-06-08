Консультации по Битрикс-1С

Добрый день требуется устная консультация, можно по ICQ,Skype в виде чата, по Битрикс

а)Помощь в выборе пакета для покупки

б)Настройка продукта Битрикс

в)Помощь в поисках аналога Битрикс

Либо просто поосоветовать движок для интернет- магазина( более 10 000 позиций ), который будет работать с 1С ( счета и все остальное )

и не грузить VPS. Нужен аналог вот этого - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1630.html если подскажите что это за движок огромный плюс в Вашу карму)

Возможно дальнейшее сотрудничество в виде Вашей настройки и установки дизайна и всего остального - сумму обговорим.

Оплата ЯД сразу после консультации