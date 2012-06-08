Требуется написать/дописать/переписать плагин на jQuery http://demo.tutorialzine.com/2009/11/hovering-gallery-css3-jquery/demo.php Схема работы. Картинки выводятся блоками по 4 в ряду. К каждой картинке снизу может быть подпись. Если браузер поддерживает все технологии то модуль начинает работать как на примере. ...
Консультации по Битрикс-1С
Добрый день требуется устная консультация, можно по ICQ,Skype в виде чата, по Битрикс
а)Помощь в выборе пакета для покупки
б)Настройка продукта Битрикс
в)Помощь в поисках аналога Битрикс
Либо просто поосоветовать движок для интернет- магазина( более 10 000 позиций ), который будет работать с 1С ( счета и все остальное )
и не грузить VPS. Нужен аналог вот этого - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1630.html если подскажите что это за движок огромный плюс в Вашу карму)
Возможно дальнейшее сотрудничество в виде Вашей настройки и установки дизайна и всего остального - сумму обговорим.
Оплата ЯД сразу после консультации
Выбранный исполнитель
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