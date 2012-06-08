Консультации по Битрикс-1С

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Завершен2 заявки81 просмотр

Добрый день требуется устная консультация, можно по ICQ,Skype в виде чата, по Битрикс

а)Помощь в выборе пакета для покупки

б)Настройка продукта Битрикс

в)Помощь в поисках аналога Битрикс

Либо просто поосоветовать движок для интернет- магазина( более 10 000 позиций ), который будет работать с 1С ( счета и все остальное )

и не грузить VPS. Нужен аналог вот этого - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1630.html если подскажите что это за движок огромный плюс в Вашу карму)

Возможно дальнейшее сотрудничество в виде Вашей настройки и установки дизайна и всего остального - сумму обговорим.

Оплата ЯД сразу после консультации

HTML
13 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Очень помогли разобратся с "болезнеными" вопросами. Соориентировали по ценам, рассказали как правильно сделать , предложили скидку. А что еще нужно? 10 из 10 Спасибо
Человек четко знает чего хочет. Общаться приятно. Надеюсь еще поработать.

Заявки фрилансеров

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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