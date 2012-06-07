Нужен прототип веб-голосовалки

Нам для внутреннего тестирования необходимо разработать функциональный прототип веб-системы нетипового голосования. Бюджет – минимальный, сроки – до 4-5 дней.

Требования:

- Использовать Bootstrap (или подобный фреймворк) для реализации responsive-дизайна, должно работать как на вебе, так и на iPad, iPhone, других платформах

Функционал:

- Регистрация пользователя, включая авторизацию через FB, Twitter

- Профиль пользователя (фото, несколько полей, + прогресс-бар профиля)

- Регистрация (заведение) мероприятия, его программы и его участников

- Личный "баланс" пользователя – это самое важное в системе (см. алгоритм)

Алгоритм:

Перед началом мероприятия, которое длится несколько дней, пользователю на счет начисляется N баллов, которые в течение сессионного дня должен распределить между докладчиками, проголосовав за них своими баллами. Нераспределенные до конца дня баллы частично переходят в общую копилку мероприятия (настраиваемый процент списания, напр. 20%). Каждый день отображается статистика – ТОП по баллам. История значений хранится в системе и также выводится в виде графиков. Еще желательно следить за тем кто, кому начислил баллы, но это можно не в этой реализации)

Пример:

Регистрируем 3-дневное мероприятие, заводим расписание, докладчиков, приглашаем участников. Все подтвержденные участники отмечаются в системе (или регистрируются, если еще не сделали этого). С началом первого дня число участников фиксируется и каждому начисляется определенное кол-во баллов на личны счет (по алгоритму, например "(кол-во участников-1)*10". Прослушав доклады, конкретный участник может "проголосовать" всеми или частью своих баллов за любого или нескольких участников или докладчиков или тем. Например, У Ивана всего быоо 90. 10-Васе, 20-Пете, 30-Саше. Остаток 30. Комиссия – 20% Остаток 24. При этом Ивану начислили 30 баллов (кто-то из участников). Итого следующий день начинается с 54, и в статистике отображается Иван с 54 баллами.

Главные критерии отбора кандидатов

- Примеры быстрой разработки прототипов

- Возможность обсудить какие-то моменты голосом (скайп, телефон)

- На выходе – приятный внешний вид (могу предоставить какой-либо купленный готовый шаблон и куски интерфейса, если надо) и работоспособный прототип

- Адекватные сроки

- Понятная цена

Предлагайте свои варианты, присылайте ссылки на работы.

Спасибо всем откликнувшимся!