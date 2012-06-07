Перестало работать выпадающее меню

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Закрыт2 заявки113 просмотров

На orha.ru перестало работать выпадающее меню слева.

Например, у "мастера аэрографии" должны выходить подпункты.

(Пример работы меню можно посмотреть в архиве - тут http://web.archive.org/web/20101024202947/http://www.orha.ru/

Движок сайта Smarty. Есть бэкап сайта когда ещё работал (по моим рассчётам).

Ваши предложения по цене и срокам по починке меню?

13 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад