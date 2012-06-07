Перестало работать выпадающее меню

Добрый день. В наличии есть скрипт вот отсюда http://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/infobubble/examples/example.html/ Скрипт строит окошко по пользовательским настройкам. т.е. Я передаю html строку она появляется на карте. Как это делается можно ...