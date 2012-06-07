Кнопка "обновить комментарии", DLE

1. Нужно сделать "Обновить комментарии" на Ajax.

2. Разрешать кнопку в той или другой новости или нет

3. После нажатья на кнопку, она появлялось через определенное время.

4. Сделать так, чтоб злоумышленики не использовали эту кнопку в целях убить проект.

Движок: DLE 9.4

Сроки и цены здесь.

Оплата по факту на ваших ресурсах. Хак / модуль – должен быть описан чтоб мы могли его легко установить.