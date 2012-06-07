Здравствуйте господа фрилансеры Сразу к сути есть самописное двигло в нем все хорошо. Волнуют разделы: http://www.asad.ua/news/ http://www.asad.ua/blog/ Все созданные новости сайта и статьи в блоге, имеют одинаковые мета данные. С ...
Кнопка "обновить комментарии", DLE
1. Нужно сделать "Обновить комментарии" на Ajax.
2. Разрешать кнопку в той или другой новости или нет
3. После нажатья на кнопку, она появлялось через определенное время.
4. Сделать так, чтоб злоумышленики не использовали эту кнопку в целях убить проект.
Движок: DLE 9.4
Сроки и цены здесь.
Оплата по факту на ваших ресурсах. Хак / модуль – должен быть описан чтоб мы могли его легко установить.
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