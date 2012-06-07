Разработать скрипт (или программу) для уже готового торрент-трекера (движок TorrentPier II v2.4), или вы можете выбрать другой аналогичный движок, если он похож на TorrentPier II v2.4 цель скрипта/программы: парсер ...
Рейтинг для DataLife Engine
Сумирующийся рейтинг постов и комментариев. Вывод топ-рейтинговых юзеров.
Схемы расчетов:
При одном, положительном голосе за пост давать +2 рейтинга юзеру, за коммент - +1. Отнимать рейтинг по обратной схеме.
Расчет рейтинга пользователей: РП+РК\5=ЕР.
Вывод графической шкалы рейтинга в 20 пунктов. Заполнять ее на один пункт на стадиях: 1ЕР, 5ЕР, 10ЕР, 50ЕР, 250ЕР, 500ЕР, 600ЕР, 700ЕР, 800ЕР, 1000ЕР, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000.
При наборе пользователем 50ЕР, 250ЕР, 500ЕР, 700ЕР и 1000ЕР - выдавать определенную награду (различную на каждой ступени).
РП - Рейтинг постов. РК - комментариев. ЕР - ед. рейтинга.
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