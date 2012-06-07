Рейтинг для DataLife Engine

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки60 просмотров

Сумирующийся рейтинг постов и комментариев. Вывод топ-рейтинговых юзеров.

Схемы расчетов:

При одном, положительном голосе за пост давать +2 рейтинга юзеру, за коммент - +1. Отнимать рейтинг по обратной схеме.

Расчет рейтинга пользователей: РП+РК\5=ЕР.

Вывод графической шкалы рейтинга в 20 пунктов. Заполнять ее на один пункт на стадиях: 1ЕР, 5ЕР, 10ЕР, 50ЕР, 250ЕР, 500ЕР, 600ЕР, 700ЕР, 800ЕР, 1000ЕР, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000.

При наборе пользователем 50ЕР, 250ЕР, 500ЕР, 700ЕР и 1000ЕР - выдавать определенную награду (различную на каждой ступени).

РП - Рейтинг постов. РК - комментариев. ЕР - ед. рейтинга.

13 лет назад
BR0kEN
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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