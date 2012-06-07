Разработать парсер для торрент-трекера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Разработать скрипт (или программу) для уже готового торрент-трекера (движок TorrentPier II v2.4), или вы можете выбрать другой аналогичный движок, если он похож на TorrentPier II v2.4

цель скрипта/программы: парсер

за подробной инфой и для связи пишите сюда http://vk.com/general_bocharov

13 лет назад
biotema55
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров