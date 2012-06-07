Добавить картинки к рубрикам WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

Необходимо добавить возможность загружать картинку для рубрики и отображать на странице со списком рубрик.

Сейчас выглядит страница как на файле категории_без_картинок.png

Нужно как на категории_с_картинками.png

WordPress
13 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Magiq
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

Magiq
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад