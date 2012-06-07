На orha.ru перестало работать выпадающее меню слева. Например, у "мастера аэрографии" должны выходить подпункты. (Пример работы меню можно посмотреть в архиве - тут http://web.archive.org/web/20101024202947/http://www.orha.ru/ Движок сайта Smarty. ...
Добавить картинки к рубрикам WordPress
Необходимо добавить возможность загружать картинку для рубрики и отображать на странице со списком рубрик.
Сейчас выглядит страница как на файле категории_без_картинок.png
Нужно как на категории_с_картинками.png
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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