Работа с сервером (фильмы онлайн)

Здраствуйте! Нужна помощ, я хочу орендовать сервер для фильмов в онлайн. Есть сайты, примеры могу дать на которых есть такое. Нужно чтобы на сервере стояла програма которой просто нужно будет указывтаь файл для скачивание фильма и затем после завершения я брал просто имя файла вставлял себе на сайт в плеер file=. и фильм работал онлайн. При воровстве ссылок на онлайн просмотр нужно чтобы ссылки не работали на сторонних сайтах.

Прошу указывать приблезительную цену и сроки. Спасибо.