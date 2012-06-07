Нужно сделать бегущую строку с финансовыми показателями фондов. Аналогично как по рбк-тв внизу экрана бегут биржевые котировки. Показатели и разница между ними лежит в базе. Т.е. нужно все красиво вывести, ...
Создание интерактивной карты
Требуется создать интерактивную карту с использованием API Яндекс.Карт.
Карта должна получать координаты объекта с веб-сервиса (формата: X,Y), отображать его на карте, рисовать и сохранять маршрут движения объекта.
По маршруту движения объекта в местах остановок должны отображаться балуны со ссылками на фото, сделанные в данном месте (ссылка на сторонний ресурс с фотогалереей).
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