Бегущая строка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок129 просмотров

Нужно сделать бегущую строку с финансовыми показателями фондов.

Аналогично как по рбк-тв внизу экрана бегут биржевые котировки.

Показатели и разница между ними лежит в базе.

Т.е. нужно все красиво вывести, при повышении или понижении показывать зеленую стрелочку вверх или красную вниз, напротив показателя.

Ваша цена и сроки.

13 лет назад
seoetc
Роман 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров