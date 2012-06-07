Бегущая строка

Нужно сделать бегущую строку с финансовыми показателями фондов.

Аналогично как по рбк-тв внизу экрана бегут биржевые котировки.

Показатели и разница между ними лежит в базе.

Т.е. нужно все красиво вывести, при повышении или понижении показывать зеленую стрелочку вверх или красную вниз, напротив показателя.

Ваша цена и сроки.