Парсинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка74 просмотра

Что парстить: http://foo***.com

Контактные данны работодателей (наименование*, ссылка на сайт*, телефон*, контакт*).

*При наличии

Итог парсинга: Таблица .xls

Просьба после анализа выполнения работы сообщить сроки и цену

13 лет назад
dvakiev
53 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Одно слово хорошая работа
Приятно работать с этим заказчиком. Только положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад