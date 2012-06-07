Доработать cайт на modx

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Закрыт1 заявка70 просмотров

Здравствуйте!

Ищем программиста, знающего MODx CMS и JS !

Админка практически полностью реализована. Работа в основном со скриптами.

Важно иметь возможность приступить в самое ближайшее время

Бюджет обсуждаем после ознакомления с ТЗ

JavaScriptMODX
13 лет назад
idweb
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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