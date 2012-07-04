Есть скрин с хостингом в Sweb,в биллинге я зарегистрировавший,аттестат анонимный. Нужно прописать префикс и прочее,короче надо подготовит сайт к выходу в эфир. Прошу предлагать сроки и ...
Сверстать дизайн и натянуть на ASP.NET приложение
Необходимо сверстать дизайн и натянуть на ASP.NET приложение верстку.
Дизайн в процессе разработки, есть часть экранов, готовность - не позднее 15 июня 2012.
ASP.NET приложение функционально готово.
Подробное ТЗ во вложении
Прототип приложения во вложении "IMS Web Portal Prototype.rar" (для оценки объема и сложности)
Черновой вариант части страниц во вложении "IMS Web Portal Design.rar" (для оценки объема и сложности)
Что хотелось бы услышать от каждого кандидата:
- указание на опыт выполнения аналогичных задач
- когда календарно есть возможность приступить к работе над проектом
- сроки, причем календарные, а не абстрактные трудозатраты.
- какой у вас режим работы (окно когда с вами есть связь)
- какие средства связи используете
- что потребуется от нас чтобы начать работу
P.S.
Осмысленные предложения по изменению ТЗ приветствуются.
Во-первых, мы могли что-то упустить или напутать
Во-вторых, это показывает что вы его читали:)
P.S2.
Большая просьба — пожалуйста прочтите тут что не надо делать, чтобы не тратить обоюдное время
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