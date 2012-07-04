Сверстать дизайн и натянуть на ASP.NET приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка280 просмотров

Необходимо сверстать дизайн и натянуть на ASP.NET приложение верстку.

Дизайн в процессе разработки, есть часть экранов, готовность - не позднее 15 июня 2012.

ASP.NET приложение функционально готово.

Подробное ТЗ во вложении

Прототип приложения во вложении "IMS Web Portal Prototype.rar" (для оценки объема и сложности)

Черновой вариант части страниц во вложении "IMS Web Portal Design.rar" (для оценки объема и сложности)

Что хотелось бы услышать от каждого кандидата:

- указание на опыт выполнения аналогичных задач

- когда календарно есть возможность приступить к работе над проектом

- сроки, причем календарные, а не абстрактные трудозатраты.

- какой у вас режим работы (окно когда с вами есть связь)

- какие средства связи используете

- что потребуется от нас чтобы начать работу

P.S.

Осмысленные предложения по изменению ТЗ приветствуются.

Во-первых, мы могли что-то упустить или напутать

Во-вторых, это показывает что вы его читали:)

P.S2.

Большая просьба — пожалуйста прочтите тут что не надо делать, чтобы не тратить обоюдное время

http://www.weblancer.net/users/abs/

ASP.NET
13 лет назад
ABS
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dmitry_sikorsky
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$250
7 дней
Замечательно поработали с Дмитрием. Он выполнял верстку разработанного asp.net-сайта - быстро разобрался в чужом коде, сам модифицировал код под требования верстки (т.е. не перекладывал это на разработчиков), всегда был доступен по почте и в скайпе. Подстроился под наши бизнес-процессы разработки. Реализовал все требования ТЗ, а также несколько дополнительных просьб, в результате мы получили чистую, понятную верстку! Спасибо!
Было интересно и приятно на некоторое время стать частью этой команды! Отличный, грамотный подход к работе, постановке задач. Никаких задержек в коммуникации, оплате и т. д. Лишь положительные впечатления. Буду рад продолжению сотрудничества! Спасибо!

Заявки фрилансеров

dmitry_sikorsky
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад

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