Необходимо сверстать дизайн и натянуть на ASP.NET приложение верстку.

Дизайн в процессе разработки, есть часть экранов, готовность - не позднее 15 июня 2012.

ASP.NET приложение функционально готово.

Подробное ТЗ во вложении

Прототип приложения во вложении "IMS Web Portal Prototype.rar" (для оценки объема и сложности)

Черновой вариант части страниц во вложении "IMS Web Portal Design.rar" (для оценки объема и сложности)

Что хотелось бы услышать от каждого кандидата:

- указание на опыт выполнения аналогичных задач

- когда календарно есть возможность приступить к работе над проектом

- сроки, причем календарные, а не абстрактные трудозатраты.

- какой у вас режим работы (окно когда с вами есть связь)

- какие средства связи используете

- что потребуется от нас чтобы начать работу

P.S.

Осмысленные предложения по изменению ТЗ приветствуются.

Во-первых, мы могли что-то упустить или напутать

Во-вторых, это показывает что вы его читали:)

P.S2.

Большая просьба — пожалуйста прочтите тут что не надо делать, чтобы не тратить обоюдное время

http://www.weblancer.net/users/abs/