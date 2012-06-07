Joomla - необходима небольшая доработка (php).

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка111 просмотров

Компонент Ja Job Board.

Вобщем там есть поля, которые заполняет кандидат (соискатель на работу). И часть из них не должна быть видна никому, кроме админа и его самого.

Стандартные средства компонента позволяют скрыть эти поля, но они становятся не видны даже самому пользователю (видны только при редактировании анкеты).

Нужно сделать так, чтобы они были видны владельцу анкеты и админу.

Насколько я увидел, в коде компонента есть стандартные функции (я их потом покажу) для проверки того, кто просматривает данную анкету (владелец или левый человек).

Вот эту функцию надо как-то подключить для отображения скрытых полей.

Желательно сегодня-завтра сделать.

JoomlaPHP
13 лет назад
iskander-prof
Эскендер 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$20
1 день
Эрик нашел очень изящное решение моего вопроса, очень быстро. Я такого и не ожидал. Рекомендую как хорошего программиста для Joomla.
Очень хороший заказчик. Четко обьяснил ТЗ. Оплатил практически моментально.

Заявки фрилансеров

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад

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