Есть скрин с хостингом в Sweb,в биллинге я зарегистрировавший,аттестат анонимный. Нужно прописать префикс и прочее,короче надо подготовит сайт к выходу в эфир. Прошу предлагать сроки и ...
Joomla - необходима небольшая доработка (php).
Компонент Ja Job Board.
Вобщем там есть поля, которые заполняет кандидат (соискатель на работу). И часть из них не должна быть видна никому, кроме админа и его самого.
Стандартные средства компонента позволяют скрыть эти поля, но они становятся не видны даже самому пользователю (видны только при редактировании анкеты).
Нужно сделать так, чтобы они были видны владельцу анкеты и админу.
Насколько я увидел, в коде компонента есть стандартные функции (я их потом покажу) для проверки того, кто просматривает данную анкету (владелец или левый человек).
Вот эту функцию надо как-то подключить для отображения скрытых полей.
Желательно сегодня-завтра сделать.
Выбранный исполнитель
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