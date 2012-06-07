Написать движок (скрипт) как megogo.net

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки203 просмотра

Нужна полная копия сайта megogo.net по функционалу, в том числе и плеер (выбор качества, аппаратное ускорение, добавление рекламы), можно прикрутить граббинг информации с кинопоиска при добавлении фильма, оплата за просмотр и так далее, интересуют все возможные навороты! Возможен вариант сделать это на DLE. Еще интересует вариант движка как ivi.ru

Рассмотрим все ваши предложения!

ICQ: 482-184-616

DLE
13 лет назад
sidorivan
Иван 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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