Необходим скрипт тотализатора. Интересуют все стандартные возможности (работа с платёжными системами, пользователями, внутренними балансами). Необходимо готовое решение, написанное вами лично. Кроме того, вы должны иметь возможность доработать ваш скрипт под наши требования. Чётких требований нет ...
Написать движок (скрипт) как megogo.net
Нужна полная копия сайта megogo.net по функционалу, в том числе и плеер (выбор качества, аппаратное ускорение, добавление рекламы), можно прикрутить граббинг информации с кинопоиска при добавлении фильма, оплата за просмотр и так далее, интересуют все возможные навороты! Возможен вариант сделать это на DLE. Еще интересует вариант движка как ivi.ru
Рассмотрим все ваши предложения!
ICQ: 482-184-616
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