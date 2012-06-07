Компонент Ja Job Board. Вобщем там есть поля, которые заполняет кандидат (соискатель на работу). И часть из них не должна быть видна никому, кроме админа и его самого. Стандартные средства компонента ...
Скрипт тотализатора
Необходим скрипт тотализатора. Интересуют все стандартные возможности (работа с платёжными системами, пользователями, внутренними балансами). Необходимо готовое решение, написанное вами лично. Кроме того, вы должны иметь возможность доработать ваш скрипт под наши требования. Чётких требований нет - будем отталкиваться от уже реализованного функционала.
От вас:
Описание возможностей,
Примеры внедрения,
Цена за сам скрипт.
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