Счетчик символов в админку DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка121 просмотр

Требуется скриптик счетчика в админку DLE 9.6.

Счетчик количества введенных символов.

Пример на скрине.

DLE
13 лет назад
QIWI24
48 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Справился быстро и все как нужно сделал. Сперва немного напряг срок регистрации на веблансере, но на практике оказался хорошим человеком. Надеюсь будем еще сотрудничать.
Уважительный заказчик,все рассказал что именно нужно,Рекомендую всем :)

Заявки фрилансеров

gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад