PHP\Script для музыкальных открыток и упаковки

Всем, доброго времени суток!

Итак следующая довольно не новая на сегодняшний день задача:

Необходим интернет-сервис продажи товаров по требованию (user-generated goods).

Товар: музыкальные открытки, музыкальная подарочная упаковка.

Витрина сервиса состоит из открыток и упаковки, которые создается пользователями сервиса по средству конструктора.

Желательно чтобы все это было на PHP и скриптах. Интерфейс и функционал должен быть понятен самому "деревянному".

Ресурс будет реализован на движке Joomla 1.5 если у кого есть желание написать компонент под движок согласно задачи - отлично.

Примеры:

http://zvukdushi.ru (особое внимание)

http://prostobook.com

http://www.lulu.com

http://www.zazzle.com

Более детальное ТЗ смотрите во вложении.

Интересуют бюджет и сроки, а также возможность 100% постоплаты (до момента расчета сайт находится у Вас на хостинге). Благодарю за внимание!