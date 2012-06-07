Нужно сделать небольшой редизайн для интернет-магазина unikicks.ru Движок магазина — Synergycommerce http://synergycommerce.ru/ (на основе Spree) Требования к фрилансеру: * стремление к минимализму * чувство вкуса * желание ...
PHP\Script для музыкальных открыток и упаковки
Всем, доброго времени суток!
Итак следующая довольно не новая на сегодняшний день задача:
Необходим интернет-сервис продажи товаров по требованию (user-generated goods).
Товар: музыкальные открытки, музыкальная подарочная упаковка.
Витрина сервиса состоит из открыток и упаковки, которые создается пользователями сервиса по средству конструктора.
Желательно чтобы все это было на PHP и скриптах. Интерфейс и функционал должен быть понятен самому "деревянному".
Ресурс будет реализован на движке Joomla 1.5 если у кого есть желание написать компонент под движок согласно задачи - отлично.
Примеры:
http://zvukdushi.ru (особое внимание)
Более детальное ТЗ смотрите во вложении.
Интересуют бюджет и сроки, а также возможность 100% постоплаты (до момента расчета сайт находится у Вас на хостинге). Благодарю за внимание!
Заявки фрилансеров
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