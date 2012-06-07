Привести в порядок несколько сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок184 просмотра

Необходимо привести в порядок несколько сайтов (2 инет-магаза, 1 сайт визитку) и, по-возможности, регулярно выполнять некоторые работы по ним... Без предоплаты!

13 лет назад
sheltyaev
Дмитрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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