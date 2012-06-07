Доработка сайта на DLE

Требуются следующие доработки:

1. Создание страницы "Календарь событий"

Аналог страницы

www.ridus.ru/calendar/

По сути можно и любой другой вариант реализации, главное что бы указывалась дата и список событий на этот день.

2. К форме добавления новостей добавить пункт "Отметить место на карте" (используя Google.maps) – событие отмечается передвижением мышкой значка.

Как следствие карта должна подгружаться на страницу новости. Так же событие должно показываться на странице "Карта событий". Удачный пример реализации с фильтрами – http://www.bn.ru/map/#center:59.94:30.34:12

3. Модуль галереи как на www.ridus.ru/ в самом низу (фото дня)

Оплата только по факту выполнения.

Рассматриваются предложения ТОЛЬКО с указанием сроков и стоимости.