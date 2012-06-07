Всем, доброго времени суток! Итак следующая довольно не новая на сегодняшний день задача: Необходим интернет-сервис продажи товаров по требованию (user-generated goods). Товар: музыкальные открытки, музыкальная подарочная упаковка. ...
Доработка сайта на DLE
Требуются следующие доработки:
1. Создание страницы "Календарь событий"
Аналог страницы
По сути можно и любой другой вариант реализации, главное что бы указывалась дата и список событий на этот день.
2. К форме добавления новостей добавить пункт "Отметить место на карте" (используя Google.maps) – событие отмечается передвижением мышкой значка.
Как следствие карта должна подгружаться на страницу новости. Так же событие должно показываться на странице "Карта событий". Удачный пример реализации с фильтрами – http://www.bn.ru/map/#center:59.94:30.34:12
3. Модуль галереи как на www.ridus.ru/ в самом низу (фото дня)
Оплата только по факту выполнения.
Рассматриваются предложения ТОЛЬКО с указанием сроков и стоимости.
Заявки фрилансеров
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