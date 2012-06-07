Устранить тормоза сайта на UMI.CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка139 просмотров

Есть сайт, который сильно тормозит. Генерация главной 4 - 6 сек

Движок UMI.CMS

Шаблонизатор xslt

Жду предложений по вариантам решений и ориентировочные сроки.

Цель: при нагрузке в 1000 пользователей в день время генерации странички максимум 1 сек

13 лет назад
raizin
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров