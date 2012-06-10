Всем, доброго времени суток! Итак следующая довольно не новая на сегодняшний день задача: Необходим интернет-сервис продажи товаров по требованию (user-generated goods). Товар: музыкальные открытки, музыкальная подарочная упаковка. ...
Легкая правка Drupal шаблона
Привет.
Необходимо слегка изменить шаблон. Шаб от WP, но адаптированный под Drupal.
Что нужно: 1. Выровнять блок входа по левому краю. 2. Сделать вывод текста в нодах с первой строчки, с самого начала (убрать перенос строк). 3. В полной ноде сделать заголовок без ссылки (страница не должна ссылаться сама на себя).
Более подробно при общении в ICQ, сроки не так важны. Предлагайте, пожалуйста, свои расценки. Спасибо.
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