Легкая правка Drupal шаблона

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Завершен3 заявки107 просмотров

Привет.

Необходимо слегка изменить шаблон. Шаб от WP, но адаптированный под Drupal.

Что нужно: 1. Выровнять блок входа по левому краю. 2. Сделать вывод текста в нодах с первой строчки, с самого начала (убрать перенос строк). 3. В полной ноде сделать заголовок без ссылки (страница не должна ссылаться сама на себя).

Более подробно при общении в ICQ, сроки не так важны. Предлагайте, пожалуйста, свои расценки. Спасибо.

DrupalWordPress
13 лет назад
Hiksos
Иван 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Boxon
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$7
1 день
Спасибо за быструю профессиональную помощь по Drupal. Приятно иметь дело.
Отличный заказчик. Оплатил все мгновенно. Спасибо=)

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Boxon
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад