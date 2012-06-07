Всем, доброго времени суток! Итак следующая довольно не новая на сегодняшний день задача: Необходим интернет-сервис продажи товаров по требованию (user-generated goods). Товар: музыкальные открытки, музыкальная подарочная упаковка. ...
Модуль блоков ссылок для DLE
В любую новость можно вставлять неограниченное количество блоков ссылок по средствам BB кодов.
При нажатии на кнопку "Блок ссылок" в панели редактора, появляется всплывающее окно с настройками. После заполнения настроек, в поле вставляется bb код такого вида:
[download="4.53|17mb" AutoPlay="AutoPlay" Media="Media" Studio="Studio"]
...ссылки...
[/download]
- При выводе новости к блоку и ссылкам применяется шаблон заданный в файле download.tpl.
- Напротив каждой ссылки должна быть кнопка, благодаря которой посетитель может пометить любую ссылку как не рабочую.
Через панель управления модуля должен будет вести учет не рабочих ссылок и отправляться уведомления авторам той или иной новости с просьбой заменить ссылку.
- Модуль должен иметь возможность ограничивать доступ к ссылкам той или иной группе по различным критериям (количество комментариев, новостей и т.п.).
- Возможность вставки блока в комментарии.
- В панели управления DLE должен быть раздел для модуля.
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