Модуль блоков ссылок для DLE

В любую новость можно вставлять неограниченное количество блоков ссылок по средствам BB кодов.

При нажатии на кнопку "Блок ссылок" в панели редактора, появляется всплывающее окно с настройками. После заполнения настроек, в поле вставляется bb код такого вида:

[download="4.53|17mb" AutoPlay="AutoPlay" Media="Media" Studio="Studio"]

...ссылки...

[/download]

- При выводе новости к блоку и ссылкам применяется шаблон заданный в файле download.tpl.

- Напротив каждой ссылки должна быть кнопка, благодаря которой посетитель может пометить любую ссылку как не рабочую.

Через панель управления модуля должен будет вести учет не рабочих ссылок и отправляться уведомления авторам той или иной новости с просьбой заменить ссылку.

- Модуль должен иметь возможность ограничивать доступ к ссылкам той или иной группе по различным критериям (количество комментариев, новостей и т.п.).

- Возможность вставки блока в комментарии.

- В панели управления DLE должен быть раздел для модуля.