Динамически редактируемый контент

Есть необходимость в скрипте, позволяющем динамически редактировать контент в определенных блоках на страницах сайта (In-Place Editing).

Если кто-то с этим сталкивался и имеет реальное представление об этом, прошу помощи.

P.s.: все поиски в интернете закончились ничем. Конкретно мне нужно, чтобы:

1. Под редактируемым блоком была кнопочка "редактировать"

2. При щелчке в "редактировать" блок становится редактируемым, где на месте можно менять информацию.

3. После редактирования под блоком щелкаем на "сохранить" и данные сохраняются в mysql.

4. Все это делается без перезагрузки страницы.