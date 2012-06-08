Написать компонент/граббер для Joomla по аналогу

Добрый всем день!

Задача следующая:

Надо писать граббер офферов с партнерских программ. После грабинга надо будет это все оформить и вставить в разработанны компонент.

В некоторых партнерках есть xml. в некоторых его нет и придется грабить из HTML

пример xml

http://acc.leadgid.ru/offers/offers.xml?api_key=AFFmebBeO0G3KEu7dg9gqfH8sgTQwj

в итоге у нас должно получиться следующее

http://odigger.com/affiliate-offers/

Примерное ТЗ прикрепил.

ВНИМАНИЕ: Прошу не писать тем у кого нет опыта создания компонентов для Joomla

При подаче заявки описывайте ваш опыт создания компонентов или прикладывайте портфолио

По поводу денег. Сразу указывайте конкретную стоимость вашей работы. Половину отправлю сразу половину по окончании.

По поводу сроков: Проект не горит, но растягивать его не стоит.

Критерии отбора: Среднее между опытом и ценой. Не факт что выиграет самая низкая цена или самый большой опыт. Но прошу все заявки оставлять здесь. Больше ни где ни с кем общаться не буду.

Если у вас есть сомнения в своих силах или времени, то прошу сразу закрывать эту страницу.