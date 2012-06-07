Скрипт для поиска файлов Яндекс.Маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

Суть задачи в следующем: есть список интернет-магазинов (порядка 500–700 шт.).

Нужно сходить на сайт каждого магазина и найти там YML-файл.

(help.yandex.ru/partnermar...

На выходе должна быть таблица вида:

1. Адрес магазина

2. Ссылка на YML-файл.

13 лет назад
Free-nsk
Роман 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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