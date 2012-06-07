Необходимо привести в порядок несколько сайтов (2 инет-магаза, 1 сайт визитку) и, по-возможности, регулярно выполнять некоторые работы по ним... Без предоплаты!
Скрипт для поиска файлов Яндекс.Маркет
Суть задачи в следующем: есть список интернет-магазинов (порядка 500–700 шт.).
Нужно сходить на сайт каждого магазина и найти там YML-файл.
На выходе должна быть таблица вида:
1. Адрес магазина
2. Ссылка на YML-файл.
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