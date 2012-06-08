Переделать работу формы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки116 просмотров

http://pvc-curtains.yoursmlwebsite.co.uk/pvc-curtains-quote/

Нужно немного переделать работу формы после того, как пользователь нажимает на кнопку Update Quote

Для того, чтобы увидеть как работает форма нужно в первые поля Width и Height ввести по 1000 и выбрать любой Type of PVC strip required?. Также можно ввести Your E-mail Address (Optional) и получить квоту на емейл. После того как жмешь на кнопку Update Quote, тогда все данные открываются под формой и кнопками Order By Phone, Buy Online. Если же сразу нажимать Order By Phone или Buy Online, тогда в случае с Order By Phone открывается форма для заказа по телефону, а если нажать на Buy Online, тогда все данные как товар добавляются в корзину.

Нужно сделать так, чтобы данные сохранялись в форме после нажатия на кнопку Update Quote. Сам результат должен отображаться над кнопками Order By Phone, Buy Online и т.д. и при этом кнопки Order By Phone и Buy Online должны работать.

13 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$40
1 день

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osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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