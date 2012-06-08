Уважаемые фрилансеры, Спасибо за интерес к моему тендеру. Необходимо разработать парсер, забирающий данные по запросу, 3 строчки, с 2х сайтов И вернуть все полученные из сайтов данные. ...
Переделать работу формы
http://pvc-curtains.yoursmlwebsite.co.uk/pvc-curtains-quote/
Нужно немного переделать работу формы после того, как пользователь нажимает на кнопку Update Quote
Для того, чтобы увидеть как работает форма нужно в первые поля Width и Height ввести по 1000 и выбрать любой Type of PVC strip required?. Также можно ввести Your E-mail Address (Optional) и получить квоту на емейл. После того как жмешь на кнопку Update Quote, тогда все данные открываются под формой и кнопками Order By Phone, Buy Online. Если же сразу нажимать Order By Phone или Buy Online, тогда в случае с Order By Phone открывается форма для заказа по телефону, а если нажать на Buy Online, тогда все данные как товар добавляются в корзину.
Нужно сделать так, чтобы данные сохранялись в форме после нажатия на кнопку Update Quote. Сам результат должен отображаться над кнопками Order By Phone, Buy Online и т.д. и при этом кнопки Order By Phone и Buy Online должны работать.
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