http://pvc-curtains.yoursmlwebsite.co.uk/pvc-curtains-quote/

Нужно немного переделать работу формы после того, как пользователь нажимает на кнопку Update Quote

Для того, чтобы увидеть как работает форма нужно в первые поля Width и Height ввести по 1000 и выбрать любой Type of PVC strip required?. Также можно ввести Your E-mail Address (Optional) и получить квоту на емейл. После того как жмешь на кнопку Update Quote, тогда все данные открываются под формой и кнопками Order By Phone, Buy Online. Если же сразу нажимать Order By Phone или Buy Online, тогда в случае с Order By Phone открывается форма для заказа по телефону, а если нажать на Buy Online, тогда все данные как товар добавляются в корзину.

Нужно сделать так, чтобы данные сохранялись в форме после нажатия на кнопку Update Quote. Сам результат должен отображаться над кнопками Order By Phone, Buy Online и т.д. и при этом кнопки Order By Phone и Buy Online должны работать.