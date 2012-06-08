Вчера купили выделенный хостинг - надо сделать первичную и основную настройку + оптимизировать работу. Цена договорная. Оплата электронными деньгами.
Парсер нескольких строчек данных
Уважаемые фрилансеры,
Спасибо за интерес к моему тендеру.
Необходимо разработать парсер, забирающий данные по запросу, 3 строчки, с 2х сайтов
И вернуть все полученные из сайтов данные. Обработчик ошибок элементарный.
Также нужен счётчик отправленных запросов.
Подробности отправляю в ЛС.
Благодарю за внимание!
Выбранный исполнитель
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