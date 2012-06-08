Анализ состояния и внесение доп. функций на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

Необходимо проанализировать на возможные проблемы и сделать несколько дополнительных функций на сайт cheaptotrip.ru

1. добавить всплывающее окно для сбора данных пользователей, которое будет появляться при нажатии на кнопку для просмотра видео – треугольник в картинке.

2. добавить скрипт возврата уходящих посетителей "камбекер"

3. сделать поля ввода данных выше и с округлыми углами.

Прошу указывать сроки и бюджет на все работы.

13 лет назад
GlebKish
Глеб 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров