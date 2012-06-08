Необходимо привести в порядок несколько сайтов (2 инет-магаза, 1 сайт визитку) и, по-возможности, регулярно выполнять некоторые работы по ним... Без предоплаты!
Анализ состояния и внесение доп. функций на сайт
Необходимо проанализировать на возможные проблемы и сделать несколько дополнительных функций на сайт cheaptotrip.ru
1. добавить всплывающее окно для сбора данных пользователей, которое будет появляться при нажатии на кнопку для просмотра видео – треугольник в картинке.
2. добавить скрипт возврата уходящих посетителей "камбекер"
3. сделать поля ввода данных выше и с округлыми углами.
Прошу указывать сроки и бюджет на все работы.
Заявки фрилансеров
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